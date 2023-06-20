Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 kişi tutuklandı

Kırklareli'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı kişi silahla vuran şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 kişi tutuklandı
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Kırklareli’nde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı kişi silahla vuran şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi’nde S.Y. ve A.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada A.K. yanında olan silahı ile S.Y.’yi yaraladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı S.Y.’ye yapılan ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay ile ilgili A.K. polis ekiplerince yakandı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.