Kırklareli'nde spor kulüplerine 2 milyon 25 bin TL nakdi yardım

Kırklareli’nde 103 spor kulübüne 2 milyon 25 bin lira nakdi yardım düzenlenen törenle takdim edildi.

Kırklareli’nde 103 spor kulübüne 2 milyon 25 bin lira nakdi yardım verildi. Nakdi yardım için kapalı spor salonundan düzenlenen törene Vali Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, kulüp başkanları, antrenörler ve sporcular katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Vali Birol Ekici konuşma yaptı. Ekici, konuşmasında kentte spor adına da gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, 4 ay öncede 130 spor kulübüne 1 milyon 300 bin lira nakdi destek sağlandığını söyledi.

Yapılan yardımlar ile spor kulüplerinin başarısının artacağını belirten Ekici, emeği geçen herekse teşekkür etti.

Konuşmaların ardından nakdi yardım teslim edildi.