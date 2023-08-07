Kırklareli'nde stajyer üniversitelilere evlilik öncesi eğitimi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce Aile Eğitim Programı çerçevesinde evlilik öncesi eğitimi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda toplum yararına proje çerçevesinde görev yapan personel ve staj yapan üniversite öğrencilerine yönelik 3 gün süren Aile Eğitim Programı’nda evlilik öncesi eğitimi düzenlendi. Eğitim programı, Uzman Öğretmen Vedat Balta ve Uzm. Klinik Psikolog Özge Tosun tarafından İl Müdürlüğü ve Lüleburgaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü eğitim salonunda iki eğitim grubuna gerçekleşti. Programda aile eğitimi ve iletişimi, medya, sağlık, iktisat ve evlilik öncesi eğitimleri verildi. Eğitim programı hem teorik hem de rol oynama, grup çalışmalarıyla uygulamalı olarak verildi. Katılımcılar, verilen eğitimden memnun kaldıklarını ve çok istifade ettiklerini söylediler.