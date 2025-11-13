Kırklareli'nde su ürünleri denetimi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, iç sularda ve su ürünleri satan işyerlerinde denetim yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, su ürünleri perakende satış noktaları, akarsu ve göllerde denetim yaptı. Denetimlerde, Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde satışa sunulan balıkların sezonluk avlanılabilir tür kategorileri, boy limiti kontrol edildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla iç sular ile su ürünleri satışı yapan işletmeleri denetlediklerini ifade etti. Karaca, hem doğal kaynakların korunması hem de vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetim çalışmalarının aralıksız devam edeceğini vurguladı.