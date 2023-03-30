Kırklareli'nde tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Kırklareli’nde tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Dolhan köyü yakınlarında 39 LL 816 plakalı Z.A. idaresindeki otomobil ile 34 KJ 4484 plakalı N.Y. yönetimindeki süt toplama tankeri çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerinde bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gerçekleşen kazada otomobil sürücüsü Z.A. yaralanırken otomobilde bulunan Sedat Yenigün ile Hasan Tanrıöver hayatını kaybetti. 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı sürücü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hayatını kaybeden Sedat Yenigün ile Hasan Tanrıöver’nin cenazesi savcının incelemesinin ardından morga götürüldü.