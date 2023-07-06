Kırklareli'nde tarla günü etkinliği

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, yerli ve milli tohum çeşitlerinin üreticilere tanıtılması amacıyla 2022 yılında kurulan buğday çeşit demonstrasyonunun tarla günü gerçekleştirildi.

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe köyünde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca uygulanan 2022 yılı İl Eğitim ve Yayım Programı çerçevesinde Bakanlığın Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilen yerli ve milli tohum çeşitlerinin üreticilere tanıtılması amacıyla 2022 yılında kurulan buğday çeşit demonstrasyonunun tarla günü düzenlendi. Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Onur Karadağ, İlçe ve Şube Müdürleri, kurum amirleri, teknik personel ve kıymetli üreticiler katıldı.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen Damla, Yüksel, Eylül ve Aday buğday çeşitleri kullanıldı.

Etkinlikte konuşan Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Onur Karadağ, yerli ve milli tohumun önemine dikkat çekti. Karadağ, ‘’Yerli ve milli tohumlarımızın önemi her geçen gün artıyor. Bölgemiz araştırma enstitüleri tarafından tescil edilen çeşitler düzenlenen bu tür etkinlikler ve tarla günleri ile çiftçilerimize ulaştırılıyor. Yaz mevsimi olması sebebiyle hasat sonrası anızlarda çıkabilecek yangınlara karşı daha dikkatli olunması gerekiyor" dedi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Dr. Turhan Kahraman, çeşitler hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından demonstrasyon alanı gezilerek, buğday çeşitlerinin adaptasyonu ve verimleri hakkında üreticiler bilgilendirildi.

Yapılan hasatta demonstrasyonda kullanılan buğday çeşitlerinin dekar başına verimleri; Damla 496 kilogram, Yüksel 452 kilogram, Aday 380 kilogram, Eylül 342 kilogram olarak tespit edildi.