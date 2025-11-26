Kırklareli'nde tarlalara ekilen kuraklığa dayanıklı yem bitkilerinin kontrolleri yapıldı

Kırklareli’nde yüzde 50 İl Özel İdaresi, yüzde 50 çiftçi katkılı "Kaliteli Kaba Yem Üretiminin Arttırılması ve Çeşitlendirilmesi Projesi" çerçevesinde üreticilere dağıtılan Macar fiğ, yem bezelyesi ve sütotu bitkilerinin tarla kontrolleri yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi’nce ekim ayında düzenlenen törenle 74 çiftçiye 21 bin 675 kilogram Macar fiğ, yem bezelyesi ve süt otu tohumu dağıtılmıştı. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, "Kaliteli Kaba Yem Üretiminin Arttırılması ve Çeşitlendirilmesi Projesi" çerçevesinde yüzde 50 İl Özel İdaresi, yüzde 50 çiftçi katkılı üreticilere dağıtılarak ekimi yapılan Macar fiğ, yem bezelyesi ve sütotu bitkilerini tarlalarda kontrol etti.