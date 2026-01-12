Kırklareli'nde taşımalı eğitime 1 gün ara

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendirilerek, kırsal bölgelerden yapılan taşımalı eğitime 12 Ocak 2026 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.

Yetkililer, alınan kararın öğrenci ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını belirtirken, taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam edeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, hava şartlarının yakından takip edildiği ve gelişmelere göre kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.