Kırklareli'nde termometreler 42 dereceyi gösterdi

Kırklareli'nde sıcak hava etkili olurken vatandaşlar mümkün oldukça gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.

Kırklareli'nde termometreler 42 dereceyi gösterdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nde sıcak hava etkili olurken vatandaşlar mümkün oldukça gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.

Kırklareli’nde sıcak hava etkili oluyor. Kentte sabah saatlerinde başlayan sıcak hava öğle saatlerinde 42 dereceye kadar yükseldi. Vatandaşlar gölgelik alanlarda vakit geçirirken, sıcaktan etkilenen hayvanlar süs havuzlarında serinliyor.

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İklim değişikliği sebebiyle havaların çok sıcak olduğunu söyleyen Doğan Bozkurt mümkün olmadıkça dışarı çıkmadığını anlattı. Bozkurt, sıcak havalarda sokak hayvanlarını da unutmadığını belirterek kaplarına su doldurduğunu ifade etti.

Kronik rahatsızlığı olanları uyaran Bozkurt, "Mümkün oldukça dışarı çıkmasınlar" dedi.