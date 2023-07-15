Kırklareli'nde terör operasyonları
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, yılın ilk altı ayında gerçekleştirdiği terör operasyonlarında yakalanan 26 şüpheliden 12'sinin tutuklandığı bildirildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, yılın ilk altı ayında gerçekleştirdiği terör operasyonlarında yakalanan 26 şüpheliden 12’sinin tutuklandığı bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 1 Ocak - 12 Temmuz 2023 tarihleri arasında terör örgütlerine yönelik operasyonlarında; 14’ü PKK/KCK-PYD/YPG, 6 DEAŞ, 2 FETÖ silahlı terör örgütleri üyesi, PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan 3 ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet suçlarından 1 olmak üzere toplam 26 zanlı gözaltına alındı.
Terör suçlarından yakalanan yakalan 26 şüpheliden 12’sinin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı, 7’sinin sınır dışı edildiği, 7 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.