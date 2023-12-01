Kırklareli'nde terör şüphelileri yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda 8 kişi yakalandı.

Kırklareli'nde terör şüphelileri yakalandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda 8 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kasım ayında terör operasyonları düzenledi. Operasyonlarda PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu tespit edilen 8 şüphelinin yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 3’ü sınır dışı edildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman