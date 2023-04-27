Kırklareli'nde tır dereye devrildi: Sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

Kırklareli'nde dere yatağına devrilen tır sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kırklareli'nde tır dereye devrildi: Sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Kırklareli’nde dere yatağına devrilen tır sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 20 AFU 303 plakalı N.K. idaresindeki tır Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamitabat köyünde dere yatağına devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Şoför kabini su altında kalan tırda itfaiye ekipleri sürücüyü kurtardı.

Sürücü N.K, yapılan ilk müdahalenin arından 112 Acil sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi götürülerek tedavi altına alındı.