Kırklareli'nde tırın çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kırklareli’nde tır ile traktörün karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan traktör sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün Kızılcıkdere köyü-Kırklareli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörüyle Kızılcıkdere köyünden çıkarak Kırklareli istikametindeki tarlasına gitmekte olan Yücel Yaman’ın kullandığı traktöre, aynı yönde seyreden bir tır arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör büyük hasar alırken, sürücü Yücel Yaman ağır yaralandı. Kazada traktör arkasındaki römorkta bulunan 3 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Yücel Yaman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızılcıkdere köyü sakinlerinden olan Yaman’ın vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.