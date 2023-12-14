Kırklareli'nde tırlar çarpıştı: 2 yaralı
Kırklareli'nde tırların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kırklareli’nde tırların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi akalı tır TEM otoyolunun Hamitabat mevkisinde 06 DSA 532 plakalı Ş.K. idaresindeki tır emniyet şeridinde duran KA 5508 CT plakalı tıra çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelem sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücülere yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza sebebiyle Lüleburgaz - İstanbul istikametine ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.