Kırklareli'nde trafik denetimi: 14 araç trafikten men edildi

Kırklareli'nde polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden sürücülere ceza uygulandı.

Kırklareli'nde trafik denetimi: 14 araç trafikten men edildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nde polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden sürücülere ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik, Tescil ve Denetleme Şubesince kentte belirlenen noktalarda denetim yapıldı.

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Yapılan denetimlerde 2 bin 160 araç kontrol edilirken kuralları ihlal ettiği belirlenen 364 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

Evrakları eksik olan 14 araç trafikten men edilirken 9 sürücünün ehliyetlerine el konuldu.