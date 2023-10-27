Kırklareli'nde trafik denetimi

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 11 araç men edildi.

Kırklareli'nde trafik denetimi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 11 araç men edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması tarafımdan trafik denetimi yapıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Dron destekli Lüleburgaz, Demirköy, Babaeski, Vize ve Pınarhisar ilçelerinde gerçekleşen denetimde 2 bin 323 araç ve sürücünün belgeleri kontrol edildi.

Kuralları ihlal ettiği tespit edilen 32 sürücüye idari para cezası uygulanırken 11 araç trafikten men edildi, 1 sürücünün ise ehliyetine geçici süreyle el konuldu.