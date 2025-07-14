Kırklareli'nde trafik denetimi:198 araç ve sürücüye işlem yapıldı
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 198 sürücüye işlem yapıldı.
Kırklareli’nde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 198 sürücüye işlem yapıldı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimleri yaptı. Ekipler yaptıkları denetimlerde 8 bin 95 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 198 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ekipler ayrıca, sürücüleri kurallara uyma konusunda uyardı.