Kırklareli'nde trafik denetimi:198 araç ve sürücüye işlem yapıldı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 198 sürücüye işlem yapıldı.

Kırklareli'nde trafik denetimi:198 araç ve sürücüye işlem yapıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 198 sürücüye işlem yapıldı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimleri yaptı. Ekipler yaptıkları denetimlerde 8 bin 95 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 198 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ekipler ayrıca, sürücüleri kurallara uyma konusunda uyardı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb