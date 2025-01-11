Kırklareli'nde trafik kazası: 1 ölü

Kırklareli'nde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kırklareli'nde trafik kazası: 1 ölü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kırklareli’nde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkeze bağlı İnece beldesi yakınlarında 34 AV 9309 plakalı Ali Ülker idaresindeki otomobil, Cüneyt A. yönetimindeki 39 ADC 928 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Bölgeye gelen ekipler, otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Ülker’i çıkardı. Yaralı sürücüsü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Sürücü Ülker, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.