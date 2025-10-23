Kırklareli'nde trafik kazası: 4 yaralı

Kırklareli'nde trafik kazası: 4 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Alınan bilgiye göre, Kızılcıkdere köyü yakınlarında 34 DL 4628 plakalı Murat G. (25) idaresindeki panelvan, 39 ABU 945 plakalı Turhan A. (57) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile panelvanda bulunan Yücel Ö. (43) ve Meliha D. (56) yapılan ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.