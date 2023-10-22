Kırklareli'nde trafik kazası: 5 yaralı

Kırklareli'nde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde trafik kazası: 5 yaralı
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EditörEditör
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sina pırlanta
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Kırklareli’nde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar-Poyralı arasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kadın, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pınarhisar Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman