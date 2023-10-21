Kırklareli'nde traktör devrildi: 2 yaralı
Kırklareli'nde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kırklareli’nde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Kırkköy köyünde 34 T 0484 plakalı E.Y. idaresindeki traktör duvara çarparak devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan C.K. ve sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.