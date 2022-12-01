Kırklareli'nde umre yolcuları dualarla uğurlandı

Kırklareli'nden kutsal topraklara umre ibadetini yapmak üzere yola çıkan kafile dualarla uğurlandı.

Kırklareli'nde umre yolcuları dualarla uğurlandı
Editör
EditörEditör
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Kırklareli’nden kutsal topraklara umre ibadetini yapmak üzere yola çıkan kafile dualarla uğurlandı.

Kırklareli İl Müftülüğü tarafından umreye gidecek olan vatandaşlar için Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda uğurlama programı gerçekleştirildi. Umre ibadetini yapacak olan vatandaşlar, yakınlarıyla birlikte toplanma alanına geldi. Programda İl Müftüsü Yusuf Eviş’in yaptığı dua ile umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı.

Kırklareli'nde umre yolcuları dualarla uğurlandı