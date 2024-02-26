Kırklareli'nde umre yolcuları uğurlandı

Kırklareli'nde umre ziyareti için yola çıkan 70 kişilik kafile uğurlandı.

Kırklareli'nde umre yolcuları uğurlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’nde umre ziyareti için yola çıkan 70 kişilik kafile uğurlandı.

Kırklareli’nden kutsal topraklara ziyaret etmek için yola çıkacak olan kafile Özgürlük ve Demokrasi Meydanında düzenlenen programla uğurlandı.

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Ziyarette konuşan İl Müftüsü Yusuf Eviş kutsal topraklarım önemine değinerek ziyaret boyunca kutsal topraklardaki zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.