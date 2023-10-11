Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Kırklareli'nde polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli’nde polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 1-8 Ekim tarihleri arasında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler 13 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilere yönelik yapılan 1 gram bonzai, 9,83 gram kubar, 154 gram metamfetamin, tabanca, 2 tüfek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 150 lira ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.