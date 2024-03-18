Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuştucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuştucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ve Demirköy ilçelerinde torbacılara yönelik operasyonda 15 adrese baskın yaptı. Operasyonda 60 kök Hint keneviri, 20 gram esrar, 15 adet uyuşturucu hap, 5 gram kenevir tohumu, 1 gram eroin, 6 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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