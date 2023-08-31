Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i mahkemece tutuklandı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kırklareli’nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5’i mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 48 gram metamfetamin, 13 extasy, 10 gram esrar ile 28 gram kokain ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken 12 şüpheliden 5’i tutuklandı.