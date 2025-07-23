Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: maddeler ağıldan çıktı

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: maddeler ağıldan çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

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Düzenlenen operasyonda uyuturucular ağılda bulundu. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, tüfek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 815 lira ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.