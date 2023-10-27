Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Vize, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 17 uyuşturucu hap ile 10 gram esrar ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.