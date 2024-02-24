Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Ekipler 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda köpeği "Zula" ile yapılan aramada 84 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.