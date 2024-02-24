Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

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Ekipler 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda köpeği "Zula" ile yapılan aramada 84 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.