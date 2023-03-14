Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına karşı kent genelinde yaptığı uygulamada 4 şüpheli gözaltına alınırken, mouse görünümlü hassas terazi dikkat çekti.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına karşı kent genelinde yaptığı uygulamada 4 şüpheli gözaltına alınırken, mouse görünümlü hassas terazi dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, Uyuşturucu satıcılarına karşı Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri uygulama yaptı. Kent genelinde yapılan uygulamada sentetik uyuşturucu, esrar ve mouse görünümlü hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. İnceleme devam ediyor.