Kırklareli'nde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 67 gözaltı

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince yapılan kaçaklık ve uyuşturucu operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1-31 Ekim tarihlerinde yaptıkları kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarda, çeşitli suçlara karışan 67 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 29 bin 209 sahte ilaç, 1597 boş ilaç kutusu, 1201 sahte etiket, 2 bin 614 skunk, 139 litre içki, 139 gram esrar, 93 uyuşturucu hap, 22 bin 360 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 25 kilogram tütün, 5 sigara doldurma makinesi, 17 gram metamfetamin, 8 gram kenevir tohumu, 5 kök Hint keneviri, 5 elektronik sigara, barkod cihazı ile dedektör ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14 ‘ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 53’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.