Kırklareli'nde uyuşturucuya karşı eğitim

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından OSB'de çalışanlara uyuşturucuya karşı eğitim verildi.

Kırklareli'nde uyuşturucuya karşı eğitim
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından OSB’de çalışanlara uyuşturucuya karşı eğitim verildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında OSB’de toplam 200 kadın ve 80 erkek çalışan personele yönelik uyuşturucuya karşı eğitim verildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Eğitimlerde uyuşturucu madde ve bağımlılığı nedir, uyuşturucu maddeye başlama nedenleri, uyuşturucu madde çeşitleri, uyuşturucu ile mücadele uygulamaları konularında bilgilendirme yapıldı.