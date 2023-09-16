Kırklareli'nde yangın: 2 işyeri zarar gördü

Kırklareli'nde sanayi sitesinde çıkan yangında 2 işyeri zarar gördü.

Kırklareli'nde yangın: 2 işyeri zarar gördü
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Kırklareli’nde sanayi sitesinde çıkan yangında 2 işyeri zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesi Gazikemal Mahallesinde buluna sanayi sitesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına çevre ilçelerden ekip sevk edildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken 2 işyeri zarar gördü.