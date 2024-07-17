Kırklareli'nde yangın: Bağ evi kullanılmaz hale geldi

Kırklareli'nde bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında anızlık alanlar da zarar gördü.

Kırklareli'nde yangın: Bağ evi kullanılmaz hale geldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nde bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında anızlık alanlar da zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi şehir mezarlığı mevkisinde bağ evlerinin bulunduğu bölgeden dumanların yükseldiğini fark edenler durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile yangın söndürülürken 2 köpek yavrusu da telef oldu.

Öte yandan bağ evi kullanılmaz hale geldi.