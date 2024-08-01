Kırklareli'nde yangından arılar da etkilendi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nde yangından arılar da etkilendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Eskibedir köyünde S.D.’ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, anızlık alan ile arı kovanlarının bulunduğu yere sıçradı.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale gelirken arılar da etkilendi.