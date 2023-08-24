Kırklareli'nde yaşlılara sağlık eğitimi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi hizmet alan yaşlılara, oluşabilecek risklerden korunabilmeleri için düşme riskine karşı alınabilecek önlemlerle ilgili eğitim verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hizmet alan yaşlılara düşme tehlikesine karşı eğitim veriliyor. Özel bir hastanede hizmet veren fizyoterapistler tarafından yıl sonuna kadar verilecek eğitimlerde, postür ve denge egzersizleri, hayat kalitelerini arttırmaya yönelik egzersizler ve yardımcı araç gereç kullanımı öğretiliyor.