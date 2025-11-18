Kırklareli'nde yerli ve milli yulaf çeşitleri yaygınlaştırılacak

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yerli ve milli yulaf çeşitlerinin yaygınlaştırılması için üreticilere tanıtılması amacıyla Kahraman, Halkalı, Elmas ve Kınalı çeşitleri demonstrasyonu kuruldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince, Vize ilçesi Gazi Mahallesi’nde yerli ve milli Kahraman, Halkalı, Elmas ve Kınalı yulaf çeşitleri demonstrasyon ekimine başlandı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yerli ve milli yulaf çeşitlerinin yaygınlaştırılması çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Vize ilçemizde, yerli ve milli yulaf çeşitlerinin yaygınlaştırılması ve üreticilerimize tanıtılması amacıyla Gazi Mahallesi’nde Kahraman, Halkalı, Elmas ve Kınalı yulaf çeşitleri demonstrasyonu kuruldu" dedi.