Kırklareli'nde yoğun bakım hemşirelerine sempozyum
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğum bakım hemşirelerine sempozyum düzenlendi.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğum bakım hemşirelerine sempozyum düzenlendi.
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği iş birliği ile "Yoğun Bakım Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu" gerçekleşti.
Sempozyuma Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit, İl Sağlık Müdürlüğü Başkanları, Trakya Bölgesi sağlık kamu ve özel kurumları Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri, Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği üyeleri, kamu ve özel sektörde görev yapan hemşireler katıldı.
Sempozyumda konuşan Cerit, İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nden yaklaşık 200 hemşirenin katıldığımı ifade ederek kentte kamu ve özel sektörde 147 erişkin yoğun bakım yatağı, 41 yeni doğan yoğun bakım yatağının olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından ’Yoğun Bakım Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar" konusunda bilgi verildi.