Kırklareli'nde yoğun sis: Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü

Kırklareli'nde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

Kırklareli'nde yoğun sis: Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

Kırklareli’nde sis etkili oldu. Öğle saatlerinde etkili olan sis sebebiyle yer yer görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken polis ekipleri önlem aldı.

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Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sisin devam etmesi bekleniyor.