Kırklareli'nde yoğun yağış hayatı felç etti: İki ilçenin yolunda hasar var

Kırklareli'nde bir anda bastıran yoğun yağış dereleri taşırırken, Demirköy-İğneada yolunda kırılmalar meydana geldi.

Kırklareli'nde yoğun yağış hayatı felç etti: İki ilçenin yolunda hasar var
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Kırklareli’nde bir anda bastıran yoğun yağış dereleri taşırırken, Demirköy-İğneada yolunda kırılmalar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce turuncu kodla uyarılan Kırklareli’nde sağanak yağış bir anda kendini gösterdi. Şiddetli yağışla birlikte İğneada - Demirköy yolunun bölgesinde bulunan bir dere taşma noktasına geldi. Şiddetli yağışla birlikte taşma noktasına gelen İğneada - Demirköy yolu adete sular altına kaldı. Bölgede çalışma yapan bazı araçlar suya kapılma tehlikesi yaşadı.

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