Kırklareli'nde yük taşıyan araçlar denetlendi
Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından yük taşıma yapan araçlara yönelik yapılan denetimde 9 sürücüye 49 bin 554 lira ceza uygulandı.
Kırklareli’nde polis ekipleri tarafından yük taşıma yapan araçlara yönelik yapılan denetimde 9 sürücüye 49 bin 554 lira ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Vize İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliğince yük taşıma yapan araçlara yönelik denetim yapıldı. Gerçekleşen denetimde 26 araç kontrol edilirken, kuralları ihlal eden 9 araca 49 bin 554 lira ceza uygulandı.