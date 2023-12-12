Kırklareli'nde zeytinyağı satışı yapan işletmeler denetlendi
Kırklareli'nde zeytinyağı ürünlerini depolayan ve satışı yapan işletmeler denetlendi.
Kırklareli’nde zeytinyağı ürünlerini depolayan ve satışı yapan işletmeler denetlendi.
Kırklareli’nin Vize ilçesinde zeytinyağı ürünlerini depolayan ve satışını yapan işletmelerde denetlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince yapılan denetimde saklama şartları, tarihleri gibi unsurlar kontrol edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tüketici menfaatlerinin korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla 7/24 sahada oldukları belirtildi.