Kırklareli'ndeki dehşet olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Kırklareli’nde çuval içerisinde parçalanmış cesette ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karahıdır Mahallesinde çalılık alanda çuval içinde ceset gören kişi durumu jandarma ekiplerinde bildirdi. Haber verilmesi üzerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda büyük bir bölümü parçalanmış olduğu tespit edildi. Ceset Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde cesedin Hakan Ç’ye (23) ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde 2 şüpheliyi Çukurpınar köyünde yakalandı. Şüpheliler jandarmaya teslim edilirken Hakan Ç’ye ait kıyafetlerin çiftliğin yakınlarında yakıldığı tespit edildi.

Suçta kullanılan bir balta, benzin bidonu ile bazı materyalleri muhafaza altına aldı.