Kırklareli'ndeki fabrika yangınına müdahale sürüyor

Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında çıkan yangına müdahale çalışması sürüyor.

Kırklareli'ndeki fabrika yangınına müdahale sürüyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kırklareli’nde ağaç işleme fabrikasında çıkan yangına müdahale çalışması sürüyor.

Kırklareli’nin Üsküp beldesindeki ağaç işleme fabrikasında çıkan yangına müdahale çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, çevre ilçelerden de yangına müdahale için itfaiye istasyonlarından destek istendi.

Fabrikanın içerisinde yanan ağaçlar ve odunlar itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırırken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.