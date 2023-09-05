Kırklareli'ndeki selde 2 can kaybı: Kayıp 4 kişi aranıyor

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Kırklareli’deki selde 6 kişi kurtarılırken 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Kayıp 4 kişi ise aranıyor.

Kırklareli’nde meydana gelen sel ile ilgili AFAD tarafından yapılan açıklamada, "İğneada Sisli Vadisi’nde bulunan bungalov otellerin yer aldığı bölgede yoğun yağış sonucu 12 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir. Arama ve kurtarma ekiplerimiz tarafından 6 vatandaşımız kurtarılmış, 2 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 4 vatandaşımızın arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.