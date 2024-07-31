Kırklareli'nden 8 firma Türkiye'nin ikinci en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında

İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu-2023 Araştırması' sonuçlarını göre Kırklareli'nde 8 firma yer alıyor.

Kırklareli'nden 8 firma Türkiye'nin ikinci en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan ’Türkiye’nin İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu-2023 Araştırması’ sonuçlarını göre Kırklareli’nde 8 firma yer alıyor.

İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan ’Türkiye’nin İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu-2023 Araştırması’ sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara göre Kırklareli’nden alüminyum, ambalaj, tekstil, gıda, cam ve kağıt karton sanayi alanında üretim yapan 8 firmanın da yer aldı.

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