Kırklareli'nden deprem bölgesine uyku tulumu desteği

Deprem bölgeleri için Kırklareli’nde başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Halk Eğitimi Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü’nde kursiyerler tarafından dikilen kıyafet ve uyku tulumları yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kırklareli’nde yardım kampanyaları devam ediyor. Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü’nde kursiyerleri kıyafet ve uyku tulumları dikti.

Hazırlanan malzemeler valilik önünde düzenlenen programla deprem bölgesine gönderildi.