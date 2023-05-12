Kırklareli'nden deprem bölgesine yardım

Kırklareli’nden, asrın felaketi olarak da nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar sürüyor.

"Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor. Kırklareli Valiliği koordinesinde afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde hayırseverlerden toplanan nakdi yardımlar ile alınan gıda ürünleri paketlenerek kamyona yüklendi.

Kamyonun gönderilmesi için Hızırbey camisi önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Birol Ekici deprem bölgesine en çok yardım yapan illerden birinin Kırklareli olduğunu belirterek “Kırklareli olarak deprem bölgesine en çok yardım gönderen bir İliz. Toplanan yardımları gıda paketine çevirerek göndermeye devam ediyoruz. Tüm halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bu camiden sürekli yardım yapan halkımız adına bu kamyonu da buradan gönderiyoruz. Sabah bir tane Lüleburgaz’dan gönderdik ve bu gün Adana’dan satın aldığımız suyu da yine Hatay’a teslim edeceğiz 1 tır su teslim ediyoruz. Bu gün 2 kamyon, 1 tır yardım malzemesi teslim etmiş oluyoruz” dedi.