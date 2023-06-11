Kırklareli'nden Malatya'ya Psikososyal Destek ekibi

Aile ve Sosyal Hizmetler Kırklareli İl Müdürlüğü tarafından Malatya’ya gönderilen 11’inci Grup Psikososyal Destek ekibi yola çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Kırklareli İl Müdürü Faruk Uysal, kurumları tarafından Malatya’ya gönderdikleri ekibin, depremden etkilenen vatandaşlara psikolojik ve sosyal destek olacaklarını belirtti. İl Müdürü Uysal, "Beraber yaralarımızı sarabilmek için 11. Grup Psikososyal Destek ekibimiz depremden etkilenen vatandaşlarımızın psikolojik ve sosyal çalışmalarını sürdürmek üzere Malatya iline doğru yola çıktı. Devlet ve millet olarak el ele, gönül gönüle yol almalıyız. Bizi biz yapan değerlerimizi korumak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.