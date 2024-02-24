Sağlık Bakanlığı’nın 115. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında Kırklareli’ne 13 doktor kadrosu tahsis edildi.

Konuya ilişkin Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “115. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü çerçevesinde ilimiz Kırklareli Eğitim Ara?tırma Hastanesi’ne 1 tabip, 1 anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, 1 deri ve zührevi hastalıkları uzmanı, 1 plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahisi uzmanı, Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne 1 tabip, 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, Babaeski Devlet Hastanesi’ne 1 tabip, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, Pınarhisar Devlet Hastanesi’ne 2 tabip, Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne 1 aile hekimliği uzmanı, Kırklareli/Vize KKK 41. Komando Tugay Komutanlığı’na 2 tabip kadrosu olmak üzere toplam 13 hekim kadrosu tahsis edilmiştir” denildi.